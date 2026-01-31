Україна

Кабінетні війни скасовуються — доля скандального матчу вирішиться на полі.

Рівненський Верес запропонував харківському Металісту 1925 дограти раніше перерваний матч української Прем'єр-ліги на своєму полі стадіону Авангард. Про це заявив президент Вереса Іван Надєїн.

Нагадаємо, матч 15 туру УПЛ був недограний з 19 хвилини через проблеми з освітленням на стадіоні в Житомирі, після чого у пресі ходили різні сценарії продовження цієї історії.

"У ситуації з матчем Металіст 1925 — Верес, закон не спрацював, закон досі нічого нам не сказав, щонайменше, хто правий у цій ситуації.

Не визнавати проблему — це, насправді, достатньо слабка позиція. Більш сильна — визнати проблему, сказати: "Не догледіли, не ввімкнувся генератор"... У мене — є своя інформація, що просто перенавантажили внутрішню мережу.

Насправді, всі ці моменти про визнання своєї провини — це теж сильний достатньо крок. Визнали б провину і це могло змінити ситуацію. Чи пішли б ми в такому разі назустріч? Ми і зараз готові йти назустріч. Це вперше прозвучить, але ми сьогодні готові запропонувати Металісту 1925 зіграти у Рівному. Звісно, якщо це питання підтримає наглядова рада нашого клубу. По-перше, ми зможемо таким чином подарувати свято футболу нашим вболівальникам. Цей матч буде точно топовий. Назвати його можна було б матчем світла і єднання", — сказав Надєїн.

Водночас Металіст 1925 підтримав ініціативу рівненського клубу і висловив свою готовність дограти матч на Авангарді.