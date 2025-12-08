Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 7 грудня 2025 року.
Кривбас — Олександрія, фото ФК Кривбас
08 грудня 2025, 08:20
Криворізький Кривбас обіграв Олександрію у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні Гірник в Кривому Розі.
Команда Патріка ван Леувена провела впевнений перший тайм, посеред якого зуміли відкрити рахунок у зустрічі. Гості на це не відповіли до перерви.
А вже в першій частині другого тайму "червоно-білі" довели справу до розгромного рахунку, тож упевнено завершили дуель на свою користь.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кривбас — Олександрія у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:
Кривбас — Олександрія 3:0
Голи: Парако, 26, Твердохліб, 53, Микитишин, 65
Кривбас: Маханьков — Юрчец, Конате, Вілівальд, Дібанго — Задерака (Я. Шевченко, 90), Араухо, Твердохліб (Мендоза, 85) — Лін (Мая, 85), Парако (Флорес, 85), Микитишин (Каменський, 69).
Олександрія: Макаренко — Ухань, Кампуш, Боль, Огарков (Прокопенко, 84) — Шостак (Булеца, 60), Ващенко, Мишньов (Фернандо, 84) — Жота (Хуссейн, 60), Кастільйо (Кулаков, 70), Цара.
Попередження: Шостак, Фернандо