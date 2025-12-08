Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 грудня 2025 року.

Ілюстративне фото. Печенізьке водосховище на Харківщині у 2022 році Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images

Завершилася 1383 доба героїчного протистояння Українського народу московитському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Колишнього міністра оборони України за президентства Леоніда Кучми та колишнього «регіонала» Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.

- Українські бійці зачистили село Тихе на Дніпропетровщині та вибили звідти росіян. 21 листопада окупанти заявляли про окупацію Тихого та Відрадного у Покровській громаді. Зараз населений пункт перебуває під контролем українських військових.

- російські війська вдарили по греблі Печенізького водосховища, розташованого в Харківській області. Внаслідок удару рух по дорожньому полотну греблі припинили.

- Уночі російські окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування. Сили оборони знешкодили 179 цілей.

Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Там пошкоджене технічне обладнання, а в деяких районах виникли перебої з тепло- та водопостачанням. А у місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині, внаслідок ударів російських БпЛА загинув 50-річний чоловік.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)