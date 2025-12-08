До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 7 грудня 2025 року.
Ілюстративне фото. Печенізьке водосховище на Харківщині у 2022 році Vyacheslav Madiyevskyy / Ukrinform / Future Publishing via Getty Images
08 грудня 2025, 01:00
Завершилася 1383 доба героїчного протистояння Українського народу московитському повномасштабному воєнному вторгненню.
ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ
- Колишнього міністра оборони України за президентства Леоніда Кучми та колишнього «регіонала» Олександра Кузьмука звільнили з посади позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ.
- Українські бійці зачистили село Тихе на Дніпропетровщині та вибили звідти росіян. 21 листопада окупанти заявляли про окупацію Тихого та Відрадного у Покровській громаді. Зараз населений пункт перебуває під контролем українських військових.
- російські війська вдарили по греблі Печенізького водосховища, розташованого в Харківській області. Внаслідок удару рух по дорожньому полотну греблі припинили.
- Уночі російські окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування. Сили оборони знешкодили 179 цілей.
Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Там пошкоджене технічне обладнання, а в деяких районах виникли перебої з тепло- та водопостачанням. А у місті Новгород-Сіверський, що на Чернігівщині, внаслідок ударів російських БпЛА загинув 50-річний чоловік.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)
Загалом від початку цієї доби відбулося 139 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.
Сьогодні
російські війська завдали двох ракетних та 32 авіаційних ударів, застосував шість ракет й скинули 87 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для уражень 3358 дронів-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 131 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку агресор два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі Піщаного.
На Лиманському напрямку російські загарбники 13 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставків, Торського. Два боєзіткнення тривають
Шість штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.
Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру, на Краматорському напрямку.
На Костянтинівському напрямку росіяни 16 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Клебан-Бик, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Русин Яр, Новопавлівка, Софіївка. Два боєзіткнення тривають до цього часу.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував в напрямках Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котлине, Удачне, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої точаться дотепер.
За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 88 окупантів, із них 51 – безповоротно. Також українські воїни знищили дві одиниці автомобільної техніки, квадроцикл, 31 БпЛА, укриття для особового складу, також уразили два пункти управління БпЛА та 8 укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Вороне, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке та в бік Вишневого.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 18 бойових зіткнень, ворог намагавс просунутись до населених пунктів Рибне, Радісне, Варварівка, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. Одне бойове зіткнення триває.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в напрямку Новоандріївки та Приморського.
На Придніпровському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Антонівського мосту.
На решті напрямків – без особливих змін.