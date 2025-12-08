Україна

Керманич Олександрії прокоментував поразку від Кривбасу.

Олександрія напередодні поступилась криворізькому Кривбасу в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Кирило Нестеренко прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні було два різних тайми. У першому ми були дуже конкурентоспроможними, і, вважаю, виглядали непогано, але пропустили гол, який дуже сильно вплинув на гру. Після перерви пропустили знову, і після цього гру було закрито. Ми не змогли відреагувати, та забити у відповідь.

Багато хто бачить, що у нас дійсно є проблеми, на жаль. Так, не маємо змогу використовувати всіх тих гравців, із якими ми готувались до цього сезону. Не можемо зіграти оптимальним складом.

Так, у нас є інші футболісти, але сьогоднішні голи у ворота Олександрії — наслідок індивідуальних дій виконавців Кривбасу. Плюс наші невиразні дії в обороні. У Кривбасу дуже сильні фланги, ми це розуміли.

Важко сказати, що можна було б змінити в цій грі на нашу користь. Не пропускати перший і другий голи, напевно. Ми розуміли силу Кривбасу. Але не вдалось набрати очки. Усе було у наших руках до матчу.

Маємо рухатись далі і виправлятись. Робота щодо підсилення? Уже ведеться, адже потрібно виправляти те становище, у якому опинилась наша команда", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія на власному полі прийматиме Кудрівку.