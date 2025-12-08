Бразилия

Бразильська зірка планує взяти паузу перед ухваленням рішення щодо контракту.

Вінгер Сантоса Неймар повідомив, що поки не знає, чи продовжить контракт із клубом, проте не приховує, що саме бразильська команда залишається для нього пріоритетом.

Футболіст визнав, що потребує часу, аби остаточно визначитися зі своїм майбутнім:

"Чесно, я не знаю. Насправді не знаю. Мені потрібно кілька днів – відпочити, вимкнутись, а потім вирішити своє майбутнє. Але однозначно моїм пріоритетом завжди залишається Сантос".

Контракт 33-річного форварда чинний до 31 грудня 2025 року. У поточному сезоні Неймар записав на свій рахунок 11 голів та 4 асисти в 28 поєдинках.

Нещодавно Неймар оформив хет-трик за Сантос.