Україна

Ніколи команда із Житомира не обігравала львів'ян — і ця серія триває й надалі.

Житомирське Полісся поступово нарощує історичний контекст протистоянь із кожним суперником у рамках української Прем’єр-ліги й уже встигло стати дуже складним опонентом для, наприклад, донецького Шахтаря. Проте "вовки" також мали й своїх антагоністів, які жодного разу їм не поступались. Доволі несподівано до їхнього переліку належав львівський Рух, який у цьому сезоні вже на чолі з Іваном Федиком створив головну сенсацію у власному виконанні саме в матчі проти колективу Руслана Ротаня.

"Жовто-чорні" вибили Полісся з Кубка України ще наприкінці вересня, і не просто вибили, а розгромили на полі стадіону Україна з рахунком 3:0. Цього ж разу цим двом командам випала нагода завершити програму неділі в рамках п’ятнадцятого туру національної першості та для себе фінішувати першу половину сезону. Звичайно, колектив Ротаня при цьому прагнув реваншу й відповідно першої перемоги над Рухом у історії цих нетривалих футбольних взаємин.

Матчі УПЛ у будь-який момент можуть набути неочікуваного розвитку — дай тільки привід для цього. У гри на Арені Львів подібним тригером, наприклад, стало вилучення у складі Полісся вже на 11 хвилині, коли головний арбітр Денис Резніков переглянув повтор епізоду із степінгом Андрієвського проти Квасниці на чужій половині, який цілком тягнув на пряму червону картку через ступінь небезпеки. Проте Руслан Ротань із таким трактуванням моменту був не згоден, тож "вовки" фактично отримали одразу дві червоні картки.

І відповідно були змушені поступитись суперникам у контролі за ходом подій на полі, хоча це саме Рух відкривав зустрічі з удару Рейляну з лівого флангу штрафного під Волинця в ближній кут, який воротар парирував ногами. А от на 38 хвилині, коли львів’яни таки наважились реалізувати отриману більшість, голкіпер житомирян уже не врятував від удару в дальній кут у виконанні Копини з правого флангу штрафного на завершення передачі Фаала.

У другій половині гри команда Федика вже більш акцентовано чекала на можливість добити суперників у контратаці, тоді як підопічним Ротаня нічого іншого не залишалось, окрім як іти вперед і шукати бодай-якісь моменти для відігравання відставання за рахунком. Зрозуміло, що в меншості проти закритого суперника це було робити значно важче, аніж за інших обставин.

Тож у підсумку й не варто було дивуватись тому, що в Полісся за цей час було лише два реальних гольових моменти, проте й ті команда зрештою змарнувала доволі легко, як для її становища в цьому матчі. Ніхто не заважав тому ж Назаренку пробити більш акцентовано з відскоку на правому куті воротарського на 73 хвилині, або ніхто не заважав за шість хвилин Брагару взагалі пробити по воротах, а не шукати передачею Хадроя в і без того гарній позиції для завершення. Однак ніхто й не заважав Волинцю пропустити удар від Руніча в контратаці на останніх хвилинах, що могло б спричинити поразку гостей із ще більшим рахунком.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у СК Полтава, а житомирське Полісся прийматиме львівські Карпати.

Рух — Полісся 1:0

Гол: Копина, 38

Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина (Сапуга, 57), Едсон, Рейляну (Слюсар, 57) — Притула (Кітела, 84), Фаал (Підгурський, 84), Квасниця (Руніч, 35).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Віале, 60) — Андрієвський, Бабенко (Шепелєв, 74) — Гуцуляк, Брагару, Назаренко (Хадрой, 75) — Філіппов (Гайдучик, 60).

Попередження: Квасниця, Фаал, Руніч, Притула, Слюбик, Кітела — Сарапій, Брагару, Крушинський, Чоботенко, Михайліченко, Волинець