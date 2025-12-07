Україна

Невідомо, коли команди дограватимуть матч.

Спортивний директор рівненського Вереса Юрій Габовда прокоментував перенесення матчу з харківського Металістом 1925. Його слова наводить УПЛ ТБ.

“Ситуація дуже складна. Ми розуміємо, а який час живемо. Ми бачили неодноразові перебої з електрикою. Після останнього ми вже спустилися до арбітрів та погодилися дати останній шанс відновити електрику і дограти цей поєдинок.

Я вважаю, що ми зі свого боку вчинили гідно. Ми домовилися дограти ще до одного відключення світла.

Щодо неможливості дограти завтра – ми на це не розраховували. Ми порадилися з нашим адміністратором, він сказав, що є проблеми із логістикою. Далі вже є інші інстанції та процедури, як вирішити це питання. Є правила. Чекатимемо, яке рішення буде ухвалено.

Сьогодні догравання не буде. Ми збираємо речі та їдемо додому", — заявив Габовда.

Зазначимо, що матч Металіст 1925 — Верес було зупинено на 19-й хвилині за рахунку 0:0.