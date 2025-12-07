У гравця перелом малогомілкової кістки та пошкодження зв’язок.
Велетень, УАФ
07 грудня 2025, 18:27
Півзахисник Полісся Владислав Велетень отримав серйозну травму під час учорашнього тренування команди.
Медичне обстеження виявило перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та дельтоподібної зв’язки. Футболіста прооперували того ж вечора – хірургічне втручання пройшло успішно.
Орієнтовний термін відновлення Велетеня становить близько чотирьох місяців.
В поточному сезоні Велетень забив три голи в усіх турнірах, зігравши 15 матчів.
Нагадаємо, Велетня викликали до лав національної збірної восени.