У гравця перелом малогомілкової кістки та пошкодження зв’язок.

Півзахисник Полісся Владислав Велетень отримав серйозну травму під час учорашнього тренування команди.

Медичне обстеження виявило перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та дельтоподібної зв’язки. Футболіста прооперували того ж вечора – хірургічне втручання пройшло успішно.

Орієнтовний термін відновлення Велетеня становить близько чотирьох місяців.

В поточному сезоні Велетень забив три голи в усіх турнірах, зігравши 15 матчів.

Нагадаємо, Велетня викликали до лав національної збірної восени.