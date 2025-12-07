Півзахисник Полісся Владислав Велетень отримав серйозну травму під час учорашнього тренування команди.

Медичне обстеження виявило перелом малогомілкової кістки, розрив синдесмозу та дельтоподібної зв’язки. Футболіста прооперували того ж вечора – хірургічне втручання пройшло успішно.

Орієнтовний термін відновлення Велетеня становить близько чотирьох місяців.

В поточному сезоні Велетень забив три голи в усіх турнірах, зігравши 15 матчів. 

Нагадаємо, Велетня викликали до лав національної збірної восени.