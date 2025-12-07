Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.
Олександр Філіппов, фото ФК Полісся Житомир
07 грудня 2025, 17:20
Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють на Арені Львів у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги.
Іван Федик, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, після перемоги над луганською Зорею (2:0), залучив до стартового складу Назаренка та Філіппова в атаці.
Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина, Едсон, Рейляну — Притула, Фаал, Квасниця.
Запасні: Клименко, Касарда, Бойко, Підгурський, Слюсар, Сапуга, Кітела, Руніч, Алмазбеков, Квас.
Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Назаренко — Філіппов.
Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Йосефі, Бескоровайний, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Віале, Караман, Гайдучик, Гришкевич.
Гра Рух — Полісся почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.