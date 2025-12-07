Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 15-го туру української Прем’єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та житомирське Полісся.

Львівський Рух та житомирське Полісся зіграють на Арені Львів у п'ятнадцятому турі української Прем'єр-ліги.

Іван Федик, на тлі перемоги над Олександрією (1:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, після перемоги над луганською Зорею (2:0), залучив до стартового складу Назаренка та Філіппова в атаці.

Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина, Едсон, Рейляну — Притула, Фаал, Квасниця.

Запасні: Клименко, Касарда, Бойко, Підгурський, Слюсар, Сапуга, Кітела, Руніч, Алмазбеков, Квас.



Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський, Бабенко — Гуцуляк, Брагару, Назаренко — Філіппов.

Запасні: Бущан, Кудрик, Хадрой, Йосефі, Бескоровайний, Шепелєв, Борел, Лєднєв, Віале, Караман, Гайдучик, Гришкевич.