Україна

Керманич Руху прокоментував перемогу над Поліссям.

Львівський Рух напередодні здолав житомирське Полісся в домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик прокоментував виступ власної команди.

"Здобули важливі три очки. Хотілося б, щоб більше контролювали м’яч, але суперник після вилучення сів низько, почав грати спочатку довгими передачами, а потім більше флангами.

Нам було легше, адже ми були в більшості, але при цьому не було вільних зон, щоб проводити більше атак. Полісся зробило хороші заміни, виходили на поле свіжі футболісти.

Не можна сказати, що ми повністю контролювали гру після вилучення. Та ми показали характер та бажання вигравати незалежно від того, хто наш суперник. Добре, що команда забила гол і змогла перемогти. В УПЛ можна грати з кожним опонентом.

Вилучення завжди впливає на гру. Ми зробили все можливе, щоб один гравець Полісся не перекривав наших двох, коли Рух атакував, а суперник оборонявся. У нас не все виходило, але здебільшого команда діяла успішно.

Станом на цей матч, це була наша оптимальна конфігурація. Ми чекаємо гравців, які підходитимуть до складу найближчим часом. Сподіваємось, що вони зможуть зіграти у заключному матчі з Полтавою.

Щодо Іллі Квасниці, то треба провести обстеження. Нам зараз непросто, адже травмований Клайвер. Тепер довелося замінити Квасницю. Будемо шукати рішення на заключний у році матч.

Після кубкового матчу з Поліссям у нас всі матчі були хорошими. На жаль, не у всіх тих іграх вдалося реалізувати свої моменти.

Наступна гра? Ми готуватимемось до важливого матчу у звичному режимі. Нам протистоятиме хороший суперник", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у СК Полтава.