Україна

Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні львівський Рух здолав житомирське Полісся в домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полісся 1:0 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "жовто-чорних" Юрій Копина прокоментував виступ власної команди.

"Емоції дуже позитивні — хотілось перемогти і нам це вдалося. Нарешті ми залишили не лише зону вильоту, а й зону перехідних матчів. Усі задоволені цим результатом.

Тренерський штаб привітав нас з перемогою, усі емоційно потішилися цьому результату. Іван Зінонович сказав, що так тримати і ми маємо здобувати перемоги й надалі.

Щодо епізоду з голом, то Бабукар Фаал зумів зачепитись за м’яч та віддав мені передачу. Я забіг у вільну зону та зміг точно пробити по воротах. Так, під час матчу на полі були емоційні моменти з боку обидвох команд, але це цілком нормально. Без цього нецікаво дивитись футбол.

У всіх нас було сильне бажання здобути позитивний результат. Багато вболівальників прийшли на стадіон, і хотілося порадувати їх перемогою в останньому домашньому матчі року. Тому кожен з нас віддався грі на всі сто відсотків.

Будемо максимально налаштовуватись на заключний матч у 2025 році. Хоч Полтава і нижче за Рух у турнірній таблиці, але цій команді також потрібно набирати очки, як і нам. Хочеться завершити календарний рік перемогою", — заявив український фахівець.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у СК Полтава.