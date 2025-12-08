Ліга чемпіонів

Після різких висловлювань форварда клуб оцінює ситуацію перед важливим єврокубковим поєдинком.

Вінгер Мохамед Салах може не потрапити до заявки Ліверпуля на виїзний матч проти Інтера, який заплановано на найближчий вівторок.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, у клубі тривають внутрішні обговорення щодо можливого рішення після гучних слів єгипетського форварда, висловлених ним у публічному просторі.

За інформацією джерела, остаточне рішення щодо участі Салаха в поєдинку буде ухвалено до кінця дня.

Головний тренер мерсисайдців Арне Слот проведе пресконференцію пізніше, де може пролити світло на ситуацію.

Раніше стало відомо, що саудівські клуби готові викласти до 100 млн євро за Салаха.