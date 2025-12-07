Україна

Олександр Яцик розповів про перемогу над Кудрівкою.

Півзахисник київського Динамо Олександр Яцик прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Кудрівки (2:1).

"Дуже щасливий, що вдалося досягти позитивного результату. Ви бачите, щось нам останнім часом дуже важко даються матчі. Тому зараз я дуже щасливий та радий за команду, що здобули три очки.

Чесно кажучи, такі самі спогади були в голові про минулі матчі та останні хвилини. Через це, напевно, сьогодні грали трохи простіше, і за рахунок цього здобули позитивний результат.

З якими думками виходили на поєдинок? Думаю, як і вся команда – з єдиною думкою лише про перемогу.

Можливо, у другому таймі підсіли, але напевно вам сказати зараз не можу. Ми розберемо цю гру та помилки, яких припустилися", — сказав Яцик в ефірі FootballHub.

