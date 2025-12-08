Україна

Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Олександрією.

Криворізький Кривбас напередодні обіграв Олександрію в домашньому матчі п’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Кривбас — Олександрія 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "червоно-білих" Карлос Парако прокоментував виступ власної команди.

"Я дуже радий голу, але ще більше — трьом очкам для Кривбасу. Це шлях, який ми проходимо разом — як команда, як сім’я. Сподіваємось завершити рік якнайкраще.

Я завжди присвячую свої голи Богові, своєму дідусеві, який на небі, і, звісно, мамі.

Не обов’язково. Я вважаю, що ми провели кілька дуже хороших ігор. Можливо, ця ви так вважаєте через рахунок 3:0 і через те, що ми не пропустили та забили багато голів Але, на мою думку, були й інші дуже якісні матчі.

Безумовно дала про себе знати підтримка фанів — вона завжди дуже важлива. Вона дає нам додатковий заряд, особливо коли граємо вдома. Ми завжди намагаємось максимально використати ту атмосферу, яку створюють наші вболівальники. Дуже вдячні їм за це", — заявив венесуельський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє вдома проти ковалівського Колоса.