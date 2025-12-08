Іспанія

Бразилець залишив поле лише за допомогою медиків.

Захисник Реала Едер Мілітао отримав чергове ушкодження під час поєдинку 15-го туру Ла Ліги проти Сельти.

На 20-й хвилині бразилець невдало приземлився та одразу попросив заміну. Самостійно залишити газон він не зміг — футболіста підтримували клубні лікарі, які й супроводили його за межі поля.

Вже на 24-й хвилині тренерський штаб мадридців змушений був провести вимушену заміну: замість Мілітао вийшов Антоніо Рюдігер.

Подробиці щодо характеру та термінів відновлення захисника будуть оголошені після медичного обстеження.

