У Неаполі розбили кілька вікон клубного транспорту, але ніхто не постраждав.

Перед виїзним поєдинком Серії A проти Наполі команда Ювентуса потрапила під агресивний прийом. Клубний автобус туринців був закиданий камінням дорогою на стадіон, унаслідок чого пошкоджено кілька вікон. На щастя, серед гравців та персоналу ніхто не постраждав.

Ювентус очікував напруженої атмосфери в Неаполі, адже Лучано Спаллетті повернувся на Стадіон імені Дієго Марадони вже як тренер суперника — вперше після того, як привів Наполі до чемпіонства у 2023 році.

Щоб мінімізувати ризики, туринці приїхали на південь лише в день гри та забронювали готель неподалік дому нинішнього наставника Наполі Антоніо Конте.

Попри ці заходи, як повідомляє DAZN Italia з посиланням на CalcioNapoli24, агресивні фанати атакували автобус камінням дорогою на арену. Туринський клуб поки не коментує інцидент офіційно.

Нагадаємо, дубль Гойлунна приніс Наполі перемогу над Ювентусом.