Тренер криворіжців відзначив агресивний старт, ефективність атак та повну концентрацію команди наприкінці сезону.

Криворізький Кривбас здобув важливу перемогу у 15 турі УПЛ, обігравши Олександрію з рахунком 3:0. Головний тренер Патрік ван Леувен прокоментував матч та стан команди напередодні завершальних турів сезону.

"Гадаю, ми добре розпочали. У нас була правильна агресія з перших хвилин і бажання реалізовувати свої моменти. Після гри я сказав команді, що ми могли забити ще кілька голів у першому таймі, якби були більш зосередженими та краще використовували свої можливості. У другому таймі також діяли добре, а в захисті виникли лише невеликі труднощі, швидше через наші власні помилки, ніж через дії суперника.

Загалом я, звичайно, задоволений. Ми виграли 3:0 вдома, забили три голи, і, як я вже казав, хотілося б, щоб кілька моментів реалізували наші нападники, а не півзахисники. Якщо згадати моменти Араухо у другому таймі, то було б непогано і йому відзначитись.

Так, ми зосереджені. Усі погоджуються, що останніми тижнями ми втратили забагато очок, чого не хотіли, тим більше що мали достатньо можливостей цього уникнути. Тож ми повністю сконцентровані на останній грі наступного тижня.

Так, але ми були трохи розчаровані тим, що ми втратили очки. Також як і в попередніх іграх проти Вереса, Полтави. Але так, справді, ми мали дуже гарний матч з Шахтарем, і це допомогло команді готуватися до наступної гри у доброму гуморі", — сказав тренер.

Нагадаємо, Мендоза претендує на звання найкращого гравця Венесуели за кордоном.