Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, який відбувся 7 грудня 2025 року.

Львівський Рух обіграв житомирське Полісся у домашньому матчі 15-го туру УПЛ сезону-2025/26, який відбувся на стадіоні Арена Львів у Львові.

Плани команди Руслана Ротаня були зруйновані вщент швидким вилученням на початку матчу, після чого колектив Івана Федика скористався отриманою більшістю під завісу першого тайму.

А вже в другій половині гри "жовто-чорні" мало що дозволили суперникам створити в атаці й зрештою залишили гру за собою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рух — Полісся у рамках 15-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Рух — Полісся 1:0

Гол: Копина, 38

Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Копина (Сапуга, 57), Едсон, Рейляну (Слюсар, 57) — Притула (Кітела, 84), Фаал (Підгурський, 84), Квасниця (Руніч, 35).

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський (Віале, 60) — Андрієвський, Бабенко (Шепелєв, 74) — Гуцуляк, Брагару, Назаренко (Хадрой, 75) — Філіппов (Гайдучик, 60).

Попередження: Квасниця, Фаал, Руніч, Притула, Слюбик, Кітела — Сарапій, Брагару, Крушинський, Чоботенко, Михайліченко, Волинець