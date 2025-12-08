Україна

Рівненський клуб хоче отримати технічну перемогу.

Верес звинуватив Металіст 1925 у зриві вчорашнього матчу 15-го туру УПЛ між цими командами. Про це йдеться на офіційному сайті рівненського клубу.

“Народний клуб Верес вважає за необхідне висловити власну офіційну позицію щодо матчу п'ятнадцятого туру чемпіонату VBET Української Прем'єр-ліги із харківським Металістом 1925, який вчора завершився достроково через проблеми з освітленням на Центральному міському стадіоні у Житомирі.

1.⁠ ⁠ЩО ВІДБУЛОСЯ?

За майже чотири роки після початку повномасштабного вторгнення жоден матч на Центральному міському стадіоні Житомира не був зірваний через проблеми з освітленням. Народний клуб Верес володіє інформацією, що у день гри сьомого грудня 2025 року за цією адресою також не відбувалося жодних відключень електропостачання. Тобто, ВІДКЛЮЧЕНЬ НЕ БУЛО.

Це свідчить про те, що саме організатори матчу відповідальні за перенавантаження ліній електропередач, що спричинило стрибок напруги та поломку автоматів. Це ніяк не пов'язано з відключеннями електроенергії. А отже цей випадок жодним чином не підпадає під визначення "форс-мажор", яким зараз оперують частина медіа та блогосфери.

2.⁠ ⁠ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ:

Перебої з електропостачанням на стадіоні розпочалися ще до запланованого початку гри. Через що старт матчу довелося відкласти на понад десять хвилин. Організатори зустрічі зобов'язалися усунути несправності і команди вийшли на футбольне поле.

На дев'ятій хвилині зустрічі світло зникло знову. Арбітр матчу Віталій Романов запросив футболістів до роздягалень. І після близько десятихвилинної паузи команди ще раз повернулися в гру.

Упродовж наступних восьми ігрових хвилин електропостачання зникало ще тричі. Після цього арбітр Віталій Романов знову запросив команди до роздягалень. У цей час представники обох клубів, арбітри і делегати УАФ зібралися для обговорення ситуації.

Народний клуб Верес отримав пропозицію ще раз вийти на поле після усунення усіх несправностей і дограти цей матч. Спортивний директор "червоно-чорних" Юрій Габовда погодився піти на зустріч господарям, адже представники Металіста 1925 запевнили, що усунуть проблему.

Арбітр матчу у присутності усіх оголосив: якщо проблема повториться — гру не буде продовжено. І жодної мови про догравання наступного дня, чи в будь-який інший день не було. Жодних подібних пропозицій в той момент не звучало. Менш, ніж за три хвилини після чергового відновлення матчу світло знову зникло.

3.⁠ ⁠ГЕНЕРАТОР

Резервне джерело живлення, необхідне для проведення матчів в умовах війни, також виявилося неготовим. Після увімкнення генератора з'ясувалося, що він не може забезпечити роботу табло та системи VAR. Навіть після цього футбольний клуб Верес був готовий грати і втретє наша команда вийшла на футбольне поле. Допоки електропостачання знову не зникло.

4.⁠ ⁠ВИСНОВОК

Народний клуб Верес вважає, що повну відповідальність за зрив матчу сьомого грудня лежить на його організаторах. А зважаючи на усе перелічене вище, вважаємо спекуляції на темі війни і складної ситуації в енергосистемі країни, які почали ширитися у медіа — недоречними.

Підкреслюємо, що наш клуб зробив усе можливе, аби продовжити гру. Верес готовий грати, що і засвідчив наш третій вихід на футбольне поле. Але зараз клуб чекає на рішення КДК, яке має бути справедливим і про однакові умови для всіх клубів Української Премʼєр-ліги", — йдеться в заяві рівненського клубу.

Нагадаємо, що матч Металіст 1925 — Верес було зупинено на 19 хвилині через проблеми з електрикою. На момент зупинки рахунок був 0:0.