Контракт півзахисника достроково розірвано.

Півзахисник Олександрії Артем Козак достроково розірвав контракт із клубом за взаємною згодою, повідомляє пресслужба команди.

Козак приєднався до Олександрії в серпні 2024 року. У чемпіонаті України він провів 32 матчі, забивши один гол. Ще дві гри у Кубку України принесли йому один гол, а також два поєдинки він зіграв у Лізі конференцій УЄФА.

Півзахисник дебютував за Олександрію 13 вересня 2024 року у виїзному матчі проти київської Оболоні (0:0).

Артем Козак — вихованець волинського футболу, розпочинав кар’єру в академії київського Динамо та виступав за юнацькі та молодіжні команди клубу (U-17, U-19). Крім того, у його кар’єрі були грецький ПАОК U-20, Арсенал Київ, Карпати, Чорноморець та Полісся.

Нагадаємо, Олександрія завершила першу половину сезону УПЛ в зоні прямого вильоту — 15 місце.