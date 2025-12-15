Тренер Зорі підбив підсумки виступів команди та відповів на прогнози експертів.
Віктор Скрипник, пресслужба ФК Зоря
15 грудня 2025, 16:12
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумок першої половини чемпіонату України та розповів про очікування від другої частини сезону.
– Я не прийшов у Зорю для того, щоб робити революцію. Є вимоги, які я хочу дати команді, і з кожним матчем ми прагнемо покращуватись. Треба відповідати вимогам УПЛ – грати інтенсивніше, більше боротися, демонструвати силову гру. Є футболісти, котрі роблять різницю на полі, але хотілося б більшої стабільності, – зазначив Скрипник.
Він підкреслив, що команда прагне стабільності та конкурентоспроможності:
– Були серії матчів, де ми не програвали. Ось до такої стабільності ми й прагнемо. Хотілося б, щоб втрат очок було мінімум. Наприклад, у поєдинку з Кривбасом створили купу моментів, але програли, а проти Вереса не змогли дотиснути суперника в меншості. На таких матчах ми вчимося на власних помилках.
Скрипник також поділився думкою про прогрес молодих гравців та підсилення команди після літньої трансферної кампанії:
– Молодь у нас гарна, прогресує та додає енергії. Хто грає в основному складі – уже підсилив команду, а деяким потрібно більше часу для адаптації. Буде ротація, хтось піде в оренду, щоб отримати досвід, а потім повернеться сильнішим.
Щодо зимових зборів та підготовки до другої частини сезону Скрипник повідомив:
– Відпустка почалася 14 грудня. Близько 10 січня українські гравці пройдуть медогляд, а 13 січня вирушаємо на збори в Туреччину. Плануємо 6-7 контрольних матчів, можливо й більше.
Головний тренер також прокоментував очікування від сезону та прогнози експертів:
– У кожного є власна думка. Ми робимо все, щоб прогнози щодо нас не справдилися. Хочемо виступити якнайкраще та довести свою конкурентоспроможність власною працею.
Зоря завершила першу половину сезону в УПЛ на восьмому місці маючи 23 залікових бали.