Україна

Тренер Зорі підбив підсумки виступів команди та відповів на прогнози експертів.

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підбив підсумок першої половини чемпіонату України та розповів про очікування від другої частини сезону.

– Я не прийшов у Зорю для того, щоб робити революцію. Є вимоги, які я хочу дати команді, і з кожним матчем ми прагнемо покращуватись. Треба відповідати вимогам УПЛ – грати інтенсивніше, більше боротися, демонструвати силову гру. Є футболісти, котрі роблять різницю на полі, але хотілося б більшої стабільності, – зазначив Скрипник.

Він підкреслив, що команда прагне стабільності та конкурентоспроможності:

– Були серії матчів, де ми не програвали. Ось до такої стабільності ми й прагнемо. Хотілося б, щоб втрат очок було мінімум. Наприклад, у поєдинку з Кривбасом створили купу моментів, але програли, а проти Вереса не змогли дотиснути суперника в меншості. На таких матчах ми вчимося на власних помилках.

Скрипник також поділився думкою про прогрес молодих гравців та підсилення команди після літньої трансферної кампанії:

– Молодь у нас гарна, прогресує та додає енергії. Хто грає в основному складі – уже підсилив команду, а деяким потрібно більше часу для адаптації. Буде ротація, хтось піде в оренду, щоб отримати досвід, а потім повернеться сильнішим.

Щодо зимових зборів та підготовки до другої частини сезону Скрипник повідомив:

– Відпустка почалася 14 грудня. Близько 10 січня українські гравці пройдуть медогляд, а 13 січня вирушаємо на збори в Туреччину. Плануємо 6-7 контрольних матчів, можливо й більше.

Головний тренер також прокоментував очікування від сезону та прогнози експертів:

– У кожного є власна думка. Ми робимо все, щоб прогнози щодо нас не справдилися. Хочемо виступити якнайкраще та довести свою конкурентоспроможність власною працею.

Зоря завершила першу половину сезону в УПЛ на восьмому місці маючи 23 залікових бали.