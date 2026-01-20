Україна

Відбулися чергові контрольні матчі клубів УПЛ.

Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку у другій половині сезону, проводячи контрольні матчі на зборах.

У першому матчі Кривбас поступився лідеру чемпіонату Данії — Орхусу з рахунком 2:4.

У складі команди Патріка ван Леувена голом відзначився Карлос Парако, який реалізував пенальті, а ще один м'яч записаний як автогол Фелікса Беймо.

Для криворізької команди це був другий спаринг на зборах – у наступному матчі Кривбас зіграє проти південнокорейського Теджону – гра запланована на 24 січня.

Кривбас — Орхус 2:4

Голи: Парако, 51 (пен), Беймо, 74 (аг) — Серра, 1, 24, Крістьянссон, 31, Йоргенсен, 67.

Кривбас: Маханьков (Кемкін, 46), Юрчец (новачок, 46), Конате (Рохас, 46), Вілівальд (Миронюк, 83), Боржес (Бекавац, 46), Араухо (Коробка, 79), Шевченко (Маяков, 46; Флорес, 84), Задерака (Бутенко, 68), Лін (Мулик, 46), Каменський (Мендоза, 46), Парако (Боднар, 68).

Орхус (стартовий склад): Хансен, Далсгор, Мьольгор, Каль, Карстенсен, Арнстад, Лінкс, Якоб, Серра, Бек, Крістіанссон.

У другому спарингу житомирське Полісся не змогло вразити ворота польської Легії, але й свої залишила на замку.

Для команди Руслана Ротаня це була перша гра на зборах, а друга відбудеться 23 січня – суперником буде південнокорейський Інчхон.

Полісся — Легія 0:0