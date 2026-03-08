Україна

Олександр Ковпак поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Тренер Оболоні Олександр Ковпак прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:0).

"На превеликий жаль, Марченко отримав ушкодження. Що найцікавіше, він не відразу відчув це, тому що поки він у грі, в емоціях, напевно, ще гарячий був. Коли вже усвідомив, що це йому буде заважати, попросив заміну. Ми спілкувалися з лікарем і розуміємо, що треба обстеження. Сподіваємось, воно незначне.

Звісно, він одна із ключових фігур нашої команди, яка безпосередньо починає атаку. Ми награвали якісь моменти, бо розуміли, що він — початок нашої атаки. Під час гри довелося відразу перебудовуватись. Але ми вважаємо, що Назарій Федорівський впорався з цим і це особливо не вплинуло на гру. Він був готовий відразу замінити його, і, я думаю, у нього це дуже якісно вийшло.

Дійсно, це був емоційний та нервовий матч. Наші перші хвилини були не такими якісними, як хотілося б. Ми будували план на перший тайм, але трошки не вийшло, і ця нервозність приходила з невпевненими моментами. Ми перебудувалися у другому таймі, але коли трапилося вилучення, план повністю змінився. Найголовнішим далі було не пропустити.

Враховуючи те, як складалася гра, і те, що ми залишилися в меншості, то хотіли довести матч до кінця і не пропустити. Ми не грали на нічию від початку, бо контратака — це наша сильна сторона. Ми шукали свої моменти, але в меншості проти «Кривбасу» це стало складніше. У них якісні виконавці та сильні легіонери, вони багато забивають. Ми — непоступлива команда і сьогодні впоралися з обороною. Малюнок гри відійшов на другий план, бо важливо було втримати заліковий бал", — наводить слова Ковпака прес-служба клубу.

