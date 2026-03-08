Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 березня 2026 року.

Столична Оболонь у матчі 19 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі поділила очки з Кривбасом (0:0).

Команди закінчилися матч без забитих голів та й моментів для взяття воріт було дуже мало. На дві команди був лише один точний удар, який залишився на рахунку гостей.

При цьому Оболонь через травму втратила воротаря Дениса Марченка на 30 хвилині, а ще на 68 хвилині з поля було вилучено Тараса Мороза, який отримав пряму червону картку.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Кривбас у рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Кривбас 0:0

Оболонь: Марченко (Федорівський, 30) — Полегенько, Жовтенко (Фещенко, 83), Ломницький, Семенов, Є. Шевченко — Мединський (Нестеренко, 46), Мороз, Черненко, Прокопенко (Волохатий, 46) — Устименко (Кулаковський, 72).

Кривбас: Кемкін — Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго — Задерака, Араухо (Рохас, 74), Я. Шевченко (Боднар, 46) — Лін (Мая, 87), Парако, Сек (Джовані, 46).

Попередження: Жовтенко, Волохатий — Парако, Рохас.

На 68-й хвилині був вилучений Тарас Мороз (Оболонь) (грубий фол).