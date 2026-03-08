Україна

Football.ua разом із брендом GGBET представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 8 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся прийматиме київське Динамо.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 18:00. ЦЕНТРАЛЬНИЙ МІСЬКИЙ СТАДІОН ПОЛІССЯ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИКОЛА БАЛАКІН (КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Після виїзної звитяги над Колосом (2:0) Полісся гостювало в ЛНЗ і досягнуло бажаного результату. Колектив Руслана Ротаня розібрався з головним відкриттям поточної кампанії чемпіонату (3:1), скоротивши відставання від нього до двох залікових балів, тоді як сьогоднішній столичний суперник поступається житомирянам чотирма, сподіваючись не залишитися поза топ-3.

У серпневій очній зустрічі в столиці саме Динамо святкувало здобуття трьох очок. Поліссю вдалося відкрити рахунок на початку матчу, але "біло-сині" відповіли трьома голами ще до завершення першого тайму, а по перерві встановили на табло підсумковий рахунок (4:1). Не знаючи смаку домашніх поразок в УПЛ якраз із серпня (4В, 3Н), житомиряни спробують продовжити відповідну серію.

Команда Ігоря Костюка розпочала другу частину сезону трьома поспіль "сухими" перемогами. Після скромної звитяги над Рухом (1:0) Динамо розгромило Епіцентр (4:0), а цього тижня впоралося з Інгульцем (2:0), вибивши представника Першої ліги з 1/4 фіналу Кубка України. Сьогоднішня дуель має показати, чи спроможні кияни ввірватися до єврокубкової зони вже найближчим часом.

Проваливши основний етап Ліги конференцій столичний клуб зосередився на чемпіонаті й Кубку, маючи намір повернутися на міжнародну арену сильнішим, аніж минулого року. "Біло-сині" все ще можуть перетворити наразі невдалу кампанію на хоча б відносно прийнятну для вболівальників, але для цього в подібних до наступного поєдинках вони мають демонструвати якнайкращу гру.

Матч Динамо й Полісся вже незабаром.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Краснічі, Сарапій, Крушинський — Бабенко — Андрієвський, Емерллаху — Гуцуляк, Гайдучик, Назаренко

Динамо: Нещерет — Коробов, Біловар, Михавко, Вівчаренко — Бражко — Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин — Пономаренко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Динамо може забити 1000-й гостьовий гол в Чемпіонаті (ще 1 м'яч).

Полісся на своєму полі проведе 40-й матч в УПЛ.

Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 9 ігор: 5 перемог та 4 поразки.

Переможна серія Полісся триває в Чемпіонаті 3 гри і до повторення клубного рекорду ще одна вікторія.

Динамо у попередніх 4-х матчах Чемпіонату очок не втрачало.

Руслан Ротань може зазнати 30-ї тренерської поразки на топ-рівні.

Євгеній Волинець (Полісся) може провести 60-й "сухий" матч в УПЛ.

15-й гол в УПЛ може забити Олександр Андрієвський (Полісся).

Гольова серія Матвія Пономаренка (Динамо) триває 4 гри — 5 голів.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 1:1

