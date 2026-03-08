Україна

Команда Павла Матвійченка подумки вже знову в Першій лізі.

Недільна частина протистоянь у рамках дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги починалась із матчу в столиці, де ми знову опинились на Оболонь Арені, але вже не заради матчу за участі господарів цього стадіону. Луганську Зорю на найближчий час попросили переїхати на кілька станцій київського метрополітену на північ, і проводити там свої номінально домашні матчі. А такому колективу, як СК Полтава, через це довелось удруге за тиждень навідатись на стадіон "пивоварів".

При цьому ні для кого не мало бути секретом те, що фаворитом у цій парі вважається саме команда Віктора Скрипника, із огляду на банальну турнірну таблицю, де новачки УПЛ і досі на останній сходинці не дотягнулись до двозначного показника за кількістю здобутих залікових балів. А якщо хтось мав сумніви в ігровій перевазі "мужиків" над опонентами, то після першого тайму всі ці сумніви розтанули.

Бо вже до завершення першої чверті ігрової години рахунок був 2:0 на користь Зорі. Це Андушич вибухнув спочатку дальнім ударом із центральної зони на другій хвилині просто в ліву дев’ятку чужих воріт, а згодом він же й завершив простріл Слесаря з правого флангу до центру штрафного в дотик у дальній кут. Безумовна перевага команди Віктора Скрипника надалі тільки закріплювалась, і Зоря могла закрити цей матч ще до перерви, але чи-то пошкодувала суперників, чи-то розтягувала задоволення.

І насправді з цим захистом Полтави можна було замахнутись багато на що. Бо дитячі помилки команди Матвійченка продовжились і в другому таймі, та й загалом з правого боку від телевізійної камери потягнуло відчуттям приреченості. Зорі просто залишалось добивати своїх опонентів, а ті тільки радо підставлялись щоразу.

Бо інакше відсутність будь-якого спротиву від Коцюмаки в центрі власного штрафного в "боротьбі" за відскок проти Андушича на 51 хвилині, а також помилку Мінчева під час подачі боснійця з лівого флангу вже за вісім хвилин потому, що призвело до гола Будківського, назвати неможливо. І це добре, що луганці зрештою скинули оберти, коли долю матча остаточно було вирішено. Хоча навіть така вайлувата команда Скрипника спромоглась забити вп’яте, проте дебютний "дорослий" гол Задорожного, разом з асистом під хет-трик від Андушича, скасували через офсайд під час однієї з контратак.

У наступному турі луганська Зоря гостюватиме в ковалівського Колоса, тоді як СК Полтава проведе домашній матч проти львівських Карпат.

Зоря — СК Полтава 4:0

Голи: Андушич, 2, 13, 51, Будківський, 59

Зоря: Турбаєвський — Пердута, Джордан, Янич (Ескінья, 86), Жуніньйо (Малиш, 68) — Андушич, Попара, Саллієу — Слесар (Верлей, 78), Будківський (Задорожний, 78), Вантух (Єлавич, 68).

СК Полтава: Мінчев — Кононов, Веремієнко (Підлепич, 55), Місюра, Коцюмака (Ухань, 63) — Дорошенко, Даниленко (Плахтир, 88), П’ятов (Марусич, 55) — Одарюк, Сухоручко, Галенков (Вівдич, 55).