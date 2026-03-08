Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 8 березня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Львові місцеві Карпати прийматимуть Кудрівку.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 8 БЕРЕЗНЯ, 15:30. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЄВГЕНІЙ ЦИБУЛЬКО (ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Туром раніше Карпатам не вдалося перервати свою безвиграшну серію в чемпіонаті. Після очікуваної виїзної поразки від Шахтаря команда Франа Фернандеса в багатому на події домашньому поєдинку поступилася Колосу з рахунком 0:1. Не знаючи смаку звитяг в УПЛ аж із початку листопада (1Н, 5П), львів'яни сподіватимуться не опинитися в зоні вильоту за підсумками туру.

У матчі першого кола в столиці Карпати проявили характер, у меншості уникнувши поразки. Кудрівка лідирувала з рахунком 2:0 після першого тайму, але львів'яни по перерві скоротили відставання, а на 90+6 хвилині відновили паритет. Після цього вони тільки раз не програли в п'яти поєдинках чемпіонату з двома й більше пропущеними голами.

Колектив Василя Баранова теж бореться за невиліт. Повернувшись після зимової паузи Кудрівка врятувалася від поразки Зорі в Рівному (2:2) і впоралася з Полтавою в Києві (2:0), вперше в ході дебютної для клубу кампанії чемпіонату уникнувши невдач у трьох поспіль матчах (1В, 2Н). Перемога над "зелено-білими" дозволить "синьо-білим" залишити зону плей-оф за виживання.

Попри погану форму львів'ян, саме їх букмекери вважають фаворитами сьогоднішньої дуелі з представником Чернігівщини, який цього тижня здобув першу для себе виїзну звитягу в чемпіонаті. Так, на перемогу Карпат можна поставити з коефіцієнтом 1.74, тоді як потенційний успіх Кудрівки оцінюється показником 4.60. Імовірність нічиєї представлена ​​коефіцієнтом 3.90.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Домчак — Сич, Педрозу, Бабогло, Лях — Е. Фернандо — Чачуа, Бруніньйо — Стеніо, Фаал, Костенко

Кудрівка: Яшков — Гусєв, Сердюк, Фарина, Мачелюк — Нагнойний — Сторчоус, Бєляєв — Козак, Таїпі, Морозко

ЦІКАВІ ФАКТИ

10-й гостьовий матч Кудрівки в УПЛ.

Кудрівка може зазнати 10-ї поразки в Чемпіонаті.

Програшна загальна клубна рекордна серія Карпат триває в УПЛ 4 гри, а домашня — 2 гри.

Гольова клубна рекордна серія Кудрівки триває в УПЛ 4 гри — 6 голів.

Безвиграшна серія Карпат триває в Чемпіонаті 6 ігор: нічия та 5 поразок.

Карпати можуть провести 20-й "сухий" матч в УПЛ.

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА