Через проблеми з підготовкою поля стадіону Зірка поєдинок УПЛ відбудеться 13 березня на стадіоні Україна.

СК Полтава повідомив про зміну місця проведення домашнього матчу 20-го туру Української Прем’єр-ліги проти Карпат.

Поєдинок не зможуть провести на стадіоні Зірка у Кропивницькому через неможливість належним чином підготувати поле арени. Також організаційні обставини завадили провести зустріч на резервному стадіоні полтавського клубу — Ніка.

У підсумку матч відбудеться у Львові на стадіоні Україна. Гру заплановано на п’ятницю, 13 березня, початок — о 13:00.

Після 19 турів СК Полтава замикає турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі лише 9 очок. Карпати наразі посідають 12-те місце з 19 набраними балами.

У межах 19-го туру обидві команди проведуть свої матчі 8 березня: СК Полтава зустрінеться із Зорею, а Карпати зіграють проти Кудрівки.