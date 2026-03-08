Україна

Олег Шелаєв поділився своїми думками після гри з Епіцентром.

Тренер Колоса Олег Шелаєв прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Епіцентру (0:4).

"Не вистачило майстерності й концентрації. Гра була важка, поле складне. Перший пропущений м’яч вибив нас із колії, і команді було важко повернутися в гру. Такі поразки можуть загартовувати.

Усе залежить від реакції — її побачимо на тренуваннях наступного тижня. Ми програємо всі разом. Я беру провину на себе.

У перерві не робили замін — дали гравцям шанс відігратися й відреагувати на полі. Ми їх захищаємо, але вони повинні перш за все захищати себе самі.

Салабая тягнули за майку, тому я просив арбітра переглянути епізод. У цій атаці нам забили. Такі дні трапляються. Буває прокинувся — десь чимось забруднився.

Робимо висновки й рухаємося далі. Ніхто нікого не звинувачує — це футбол. Чекаємо реакції від себе і від гравців", — сказав Шелаєв в ефірі УПЛ ТБ.

