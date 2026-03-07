Україна

Тренер пояснив, чому Кривбас не переміг Оболонь.

Головний тренер Кривбас Патрік ван Леувен прокоментував нічию (0:0) своєї команди у матчі 19-го туру Українська Прем'єр-ліга проти Оболонь. За словами наставника, гра виявилася складною через оборонний стиль суперника.

Про це він розповів у коментарі УПЛ ТБ:

"Це була важка гра для нас. Ми очікували, що Оболонь буде більше грати у футбол, ніж вона показала, цілковито захищаючись. Наразі для нашої команди важко перемогти та знайти правильну комбінацію, щоб обійти таку оборону. Це інший стиль футболу, адже більшість наших матчів є дуже активними, зокрема й від наших суперників, які дають більше простору", — зазначив ван Леувен.

Тренер додав, що його команді було непросто знаходити правильні рішення в атаці:

"Ми маємо більше труднощів, щоб знайти правильний пас, навіс та реалізувати один із наших моментів. Ми хотіли грати у футбол, але це момент для нас, щоб зробити висновки з цієї гри та працювати з молодими гравцями в таких ситуаціях, щоб їхні дії були простішими, коли суперники постійно обороняються", — сказав наставник.

Після цього результату Кривбас має 31 очко та посідає 5-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У Оболонь — 24 бали та 9-та позиція.