Тренер пояснив, що допомогло команді розгромити Колос.

Головний тренер Епіцентру Сергій Нагорняк прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Колосом у 19-му турі Української Прем'єр-ліги (4:0), відзначивши складний старт матчу.

"Минулого туру я казав, що таку команду ви більше не побачите. Мені не сподобалася реакція на пропущений гол і поразку, тому попрацювали над психологією. Сьогодні хлопці вийшли з іншим настроєм. Перші 20 хвилин було важко – Колос мав кілька моментів. Але потім ми забрали м'яч і контролювали гру", – сказав Нагорняк у коментарі УПЛ ТБ.

Тренер також відзначив виступ ключових гравців:



"Радий за команду і за Супрягу – він забив два. У нас у нього вже три голи – більше, ніж за попередні п'ять років. У команді він задоволений, його мотивують і партнери, і тренерський штаб. Було багато замін і новачків – я ними задоволений. Нарешті зіграв Рохас: на тренуваннях виглядав добре, але йому була потрібна адаптація. Не хочу нікого виділяти — ми сильні командою. Виграли, дякую всім, рухаємося далі".

Завдяки перемозі Епіцентр набрав три очки та віддалився від прямої зони вильоту на шість залікових пунктів.