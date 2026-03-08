Кирило Ковалець поділився своїми думками після гри з Колосом.
Кирило Ковалець, ФК Епіцентр
08 березня 2026, 10:59
Півзахисник Епіцентру Кирило Ковалець прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (4:0).
"Вітаю вболівальників, місто і керівництво з перемогою. Ми здобули першу перемогу після паузи — це свідчить, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати в тому ж дусі, це мотивує рухатися далі.
Ми всі розуміємо ситуацію і наше місце в таблиці. Для нас кожен матч має бути мотиваційним, важливим, ключовим.
Швидко проаналізуємо цю гру, забудемо її, але емоції перенесемо на наступний матч і готуватимемося з гарним настроєм", — сказав Ковалець в ефірі УПЛ ТБ.
