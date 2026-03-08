Україна

Кирило Ковалець поділився своїми думками після гри з Колосом.

Півзахисник Епіцентру Кирило Ковалець прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Колоса (4:0).

"Вітаю вболівальників, місто і керівництво з перемогою. Ми здобули першу перемогу після паузи — це свідчить, що ми на правильному шляху. Треба продовжувати в тому ж дусі, це мотивує рухатися далі.

Ми всі розуміємо ситуацію і наше місце в таблиці. Для нас кожен матч має бути мотиваційним, важливим, ключовим.

Швидко проаналізуємо цю гру, забудемо її, але емоції перенесемо на наступний матч і готуватимемося з гарним настроєм", — сказав Ковалець в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр — Колос.