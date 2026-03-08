Україна

Команда Ганса-Дітера Фліка на Сан-Мамес вистояла та здобула важкі три очки.

Баскський Атлетік від сезону до сезону традиційно нагадує вболівальникам іспанського футболу про те, що не тільки поміж каталонською Барселоною та мадридським Реалом у цій країні можуть відбуватись класичні протистояння, а "леви" також цілком аргументовано претендують на статус подібних двобоїв. Але цьогорічний колектив Ернесто Вальверде вже не виглядає настільки ж загрозливо для грандів Ла Ліги, як це було під час попередньої кампанії. Утім, на Сан-Мамес від цього менш гарячою атмосфера ніколи не ставала.

От і цього разу запропонувати лідеру чемпіонату господарям, окрім гри на зустрічних курсах, було банально нічого. Ще й треба було втримати цей шалений темп, який власне самі гості й задали вже на 20 секунді, коли Канселу випадково ледь не підрізав простріл із лівого флангу від Беренгера в поперечу власних воріт.

Відійти від цього легкого шоку сам португалець міг уже незабаром, коли здалеку прикладався все по чужих воротах, але взяв трохи вище потрібного. Хоча на його тлі рішення Феррана прострілювати з кількох метрів, замість удару злету на завершення подачі до лівого кута воротарського за мить до цього, виглядало куди менш притомним.

Загалом, у цій грі кожна з команд створювала достатньо роботи для захисників по обидва боки поля, із тим виключенням, що гра Барселони в заключній фазі атак була все ж таки більш націленою саме на результативні дії, тоді як баски могли собі дозволити змарнувати, наприклад, гольовий шанс Наварро наприкінці першого тайму, чи божевільні нагоди Сансета та Іньякі на початку другого.

"Блаугранас" тим часом чикали на момент, коли Ямала кинуть без опіки поблизу чужих володінь, що й сталось на 68 хвилині. Педрі такі моменти бачить у будь-якій ситуації, тож із передачі до правого флангу штрафного Ламіну залишалось лише поцілити в дальній кут фірмовим ударом. А він влучив так, що м’яч у дев’ятці ледь і не залишився стирчати з кінцями.

Після цього Вальверде спробував додати гостроти попереду в діях власної команди, і Атлетік насправді провів бозна-скільки часу на чужій половині в пошуках гольової нагоди. І навіть знайшов момент для удару зльоту від Наварро вже в компенсований час, проте з лівого флангу штрафного в дальній кут м’яч так і не пішов. Колектив Фліка це загалом влаштовувало, хіба що на цю біганину довелось витратити чимало зайвих сил.

У наступному турі баскський Атлетік гостюватиме в каталонської Жирони, а каталонська Барселона посеред тижня навідається в гості до англійського Ньюкасла в Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як вихідними прийматиме андалузьку Севілью.

Атлетік — Барселона 0:1

Гол: Ямал, 68

Атлетік: Сімон — Горосабель, Вівіан, Лапорт, Бойро — Рего (Весга, 69), Хаурегісар (Ед. Гарсія, 74) — І. Вільямс (Гурусета, 69), С. Санчес (Сансет, 46), Беренгер — У. Гомес (Наварро, 11).

Барселона: Ж. Гарсія — Канселу, Кубарсі, Е. Гарсія, Мартін — Берналь (Педрі, 46), Касадо (Араухо, 78) — Ямал, Ольмо (Фермін, 62), Рашфорд (Рафінья, 62) — Торрес (Левандовські, 62).

Попередження: Рего, Вівіан — Кубарсі