Україна

Ерен Айдін не виходить на зв’язок із керівництвом та медичним штабом клубу.

Верес повідомив, що нападник команди Ерен Айдін уранці самовільно залишив розташування колективу під час навчально-тренувального збору в Туреччині.

За інформацією клубу, 22-річний турок покинув команду без погодження з тренерським штабом. Станом на зараз Айдін не виходить на зв’язок ані з керівництвом Вереса, ані з медичним штабом.

Ерен Айдін виступає за Верес із вересня 2025 року. Контракт гравця з рівненським клубом чинний до літа 2028 року.

У поточному сезоні він провів 10 матчів, у яких забив один м’яч та віддав три результативні передачі.