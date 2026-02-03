Україна

Команда Руслана Ротаня проведе ще п'ять контрольних матчів.

Житомирське Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про проведення ще п'яти контрольних матчів на другому навчально-тренувальному зборі в Іспанії.

Програма матчів розпочнеться із зустрічі проти Європи з Гібралтару (3 лютого), після чого "вовки" зіграють проти шведського Геккена (6 лютого), іспанської Гранади (10 лютого), шведського Хальмстада (10 лютого) та канадського Торонто (14 лютого).

Тренувальний збір команди Руслана Ротаня триватиме до 14 лютого, після чого "вовки" повернуться до України, де продовжать підготовку до другої половини сезону.

Додамо, що на першому зборі Полісся обіграло Стремсгодсет (2:1), Деррі Сіті (2:1) та Ванкувер (2:0), а також зіграло внічию з Легією (0:0).

Після 16 турів Полісся набрало 30 очок і посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від ЛНЗ та Шахтаря на п'ять балів.