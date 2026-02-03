Україна

Підопічні Арди Турана невдало розпочали ігрову програму 2026 року

Донецький Шахтар провів свій перший контрольний поєдинок у рамках зимових навчально-тренувальних зборів у Туреччині. Суперником гірників став представник німецької Регіональної ліги Південного Заходу (четвертий за силою дивізіон країни) — Зонненгоф Гросашпах.

Попри статус очевидного фаворита, гірники зіткнулися із серйозним опором. Німецька команда, яка наразі посідає друге місце у своїй лізі та веде боротьбу за підвищення до 3-ї Бундесліги, зуміла нав'язати свою гру і двічі вразила ворота помаранчево-чорних.

Команда Арди Турана змогли відповісти лише одним влучним пострілом — гол престижу на свій рахунок записав вінгер Педріньйо. Бразилець впевнено реалізував пенальті.

Наступний спаринг Шахтар проведе вже за кілька днів — 5 лютого проти латвійської Риги.