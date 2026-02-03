Україна

Вінгер вийде у стартовому складі проти німецького Зонненгофа.

Український вінгер Іван Петряк отримав шанс проявити себе у першій команді Шахтаря після трьох років поза основою. Петряк включений у стартовий склад на перший спаринг зимових зборів, який відбудеться 3 лютого проти німецького Зонненгоф Гросашпах. Початок матчу — о 16:00 за київським часом.

Стартовий склад Шахтаря на матч із Зонненгофом: Фесюн, Петряк, Грам, Матвієнко, Азаров, Назаріна, Феррейра, Марлон, Сілва, Невертон, Еліас.

⚒️ Склад «Шахтаря» на товариський матч з німецьким «Зонненгофом».



🔴 Дивіться трансляцію спарингу о 16:00 у мобільному застосунку FC Shakhtar і на нашому YouTube-каналі ⬇️https://t.co/XElqaMJHPP#Shakhtar #футбол pic.twitter.com/YNA8kpbCDd — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 3, 2026

Головний тренер Арда Туран залучив 31-річного футболіста до зимових зборів у Туреччині. Нагадаємо, контракт вінгера спливає 30 червня 2026 року.

Петряк востаннє виходив на поле у складі Шахтаря у сезоні 2022/23. Минулого сезону за Чорноморець він відзначився 3 гольовими передачами у 10 матчах. Також гравець має досвід ігор за національну збірну України — 5 поєдинків (118 хвилин) у 2016–2018 роках.