Україна

Динамо Бухарест придивляється до півзахисника Решата Рамадані.

Румунський Динамо Бухарест виявляє інтерес до півзахисника київського Динамо Решата Рамадані.

Головний тренер бухарестського клубу Желько Копіч підтвердив зацікавленість у гравцеві та зазначив, що хотів би бачити Рамадані у своїй команді вже цього літа.

Водночас наприкінці минулого тижня київське Динамо офіційно оголосило про продовження оренди футболіста у Шкендії. Саме з цього клубу Рамадані перебрався до України у березні 2023 року.

Починаючи з лютого 2024 року, півзахисник знову виступає за Шкендію на правах оренди, яку сторони регулярно продовжують. За весь час перебування у складі київського Динамо Рамадані провів лише чотири офіційні матчі.

Наразі Динамо Бухарест займає 3-тю позицію у турнірній таблиці чемпіонату Румунії, відстаючи від лідера Рапіда Бухарест на три очки.