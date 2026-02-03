Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 3 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 3 лютого, донецький Шахтар проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ та Лізі конференцій.

Суперником для команди Арди Турана буде німецький Зонненгоф Гросашпах. Матч розпочнеться о 16:00.

Онлайн трансляція матчу Шахтар — Зонненгоф Гросашпах:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Шахтар посідає друге місце в УПЛ, набравши однакову кількість очок із ЛНЗ. Зонненхоф Гроссашпах займає також друге місце після 20 турів в одній з регіональних ліг Німеччини.