Україна

Генеральний директор Шахтаря заявив, що повернення російського футболу означатиме ігнорування війни та злочинів проти України.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін виступив із жорсткою заявою у відповідь на слова президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань.

Керівник донецького клубу наголосив, що така позиція є неприйнятною в умовах повномасштабної війни, яку росія веде проти України.

"Заява президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення російських команд до міжнародних змагань є повним відривом від реальності, і я глибоко розчарований цими словами.

Реальність така: ми вже чотири роки живемо в умовах повномасштабної війни. Сотні тисяч людей загинули. Міста зруйновані. Цивільна, спортивна, енергетична та теплова інфраструктура знищена. Життя мільйонів людей зламані" — цитує слова Сергія Палкіна пресслужба Шахтаря в своєму англомовному акаунті X.

Очільник клубу також публічно звернувся до Інфантіно з низкою запитань та закликом особисто приїхати до України.

"Я хочу публічно запитати пана Інфантіно: що спонукало його зробити таку заяву саме зараз? І чому за чотири роки війни він жодного разу не приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, що тут відбувається?

Нехай він приїде і побачить, як живуть люди. Як діти грають у футбол у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Львові — під звуки повітряних тривог, поруч з бомбосховищами, під постійною загрозою ракет і дронів", — заявив Палкін.

Окремо генеральний директор Шахтаря згадав про трагедії, які щодня відбуваються в Україні через агресію росії, та наголосив, що футбольні рішення не можуть бути відірваними від реальності.

"Я запрошую пана Інфантіно відвідати наш перший матч у лютому. Нехай він поспілкується з нашими гравцями — Дмитром Різником, який втратив брата на війні, та Денисом Твардовським, батько якого також загинув, захищаючи Україну.

Лише два дні тому 16 українських шахтарів були вбиті, коли російський дрон влучив в автобус, яким вони їхали. Багато з них були вболівальниками Шахтаря. Цей жах не зупиняється. І заява про повернення російського футболу — це не “крок до миру”. Це продовження цього жаху. Це спроба вдавати, що війни й агресії не існує", — наголосив Палкін.

На завершення Палкін підкреслив, що можливе повернення росії до міжнародних змагань матиме не лише спортивні, а й серйозні моральні наслідки.

"Футбол не може існувати поза реальністю. І він не має права заплющувати очі на зло. Пану Інфантіно також варто замислитися над тим, що, підтримуючи повернення росії до міжнародних змагань, він ухвалює не лише спортивне рішення, а й політичне та моральне.

Таке рішення несе відповідальність — зокрема відповідальність за співучасть у замовчуванні воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних росією проти України", — підсумував Палкін.

Раніше повідомлялося, що ФІФА не планує розглядати повернення росії до міжнародних турнірів.