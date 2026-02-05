До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.
фото ФК Оболонь
05 лютого 2026, 14:06
Сьогодні, 5 лютого, київська Оболонь проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту другої половини сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Антоненка буде молдовський Петрокуб. Матч розпочнеться о 16:00.
Онлайн трансляція матчу Оболонь — Петрокуб:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.