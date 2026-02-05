Україна

Півзахисник заявив, що хоче закріпитися в основі та прогресувати протягом наступних п’яти років.

Півзахисник Динамо Богдан Редушко поділився емоціями після підписання нового довгострокового контракту з київським клубом.

Футболіст розповів про деталі угоди та свої відчуття:

"Угода розрахована на п'ять років. Дуже радий, тому що клуб вірить у мене та в мої сили на майбутнє. Тому буду працювати ще більше, щоб давати результат цьому клубу".

Редушко також зізнався, як дізнався про пропозицію продовжити контракт:

"Про це мені сказав мій агент, потім я сказав батькам. Тільки їм повідомив, тому що краще не розповсюджувати таку інформацію. Звичайно, був у захваті, і мені було приємно, що клуб вірить у мене".

Гравець окреслив свої цілі на найближчі роки:

"Перш за все, хочу закріпитися в першій команді, стабільно грати, приносити користь, робити різницю на полі та ставати кращим кожного дня, місяця, року", — підсумував футболіст.

Нагадаємо, що Богдан дебютував за першу команду Динамо в поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України проти СК Полтава, а вже за кілька хвилин потому відзначився першою результативною дією на цьому рівні.

Загалом у гравця 17 матчів, дев’ять голів та п’ять асистів у поточній кампанії.