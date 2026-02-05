Юний талант підписав тривалу угоду.
Богдан Редушко, фото ФК Динамо Київ
05 лютого 2026, 13:43
Український півзахисник Богдан Редушко в цьому сезоні увійшов до складу "дорослої" команди київського Динамо та вже встиг відзначитись гольовим пасом на рівні Прем’єр-ліги.
Клуб у свою чергу вирішив відзначити прогрес власного 19-річного виконавця та запропонував підписати новий контракт.
Угоду розраховано до кінця 2030 року.
Нагадаємо, що Богдан дебютував за першу команду Динамо в поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України проти СК Полтава, а вже за кілька хвилин потому відзначився першою результативною дією на цьому рівні.
Загалом у гравця 17 матчів, дев’ять голів та п’ять асистів у поточній кампанії.