Юний талант підписав тривалу угоду.

Український півзахисник Богдан Редушко в цьому сезоні увійшов до складу "дорослої" команди київського Динамо та вже встиг відзначитись гольовим пасом на рівні Прем’єр-ліги.

Клуб у свою чергу вирішив відзначити прогрес власного 19-річного виконавця та запропонував підписати новий контракт.

Угоду розраховано до кінця 2030 року.

Нагадаємо, що Богдан дебютував за першу команду Динамо в поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України проти СК Полтава, а вже за кілька хвилин потому відзначився першою результативною дією на цьому рівні.

Загалом у гравця 17 матчів, дев’ять голів та п’ять асистів у поточній кампанії.