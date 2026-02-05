Німецький вінгер підписав нову угоду до 30 червня 2028 року.
05 лютого 2026, 16:40
Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про продовження контракту зі своїм нападником Сержем Гнабрі.
Попередня угода 30-річного футболіста завершувалася влітку цього року, що викликало численні чутки щодо його майбутнього. Втім, сторони дійшли згоди та пролонгували співпрацю до 30 червня 2028 року.
Таким чином, Гнабрі проведе в складі мюнхенців щонайменше дев’ятий поспіль сезон. Наразі довші контракти з клубом у першій команді мають лише Мануель Ноєр та Йозуа Кімміх.
Спортивний директор Баварії Макс Еберль наголосив на важливості гравця для команди:
"Серж Гнабрі виріс разом із Баварією і є одним із стовпів цієї команди — як на полі, так і в роздягальні. Він виграв із клубом усе й завжди прагне більшого. Він уособлює Баварію".
Сам футболіст також прокоментував підписання нової угоди, зазначивши, що почувається комфортно в клубі та в Мюнхені, а ключовими факторами стали команда, тренерський штаб, уболівальники й загальна атмосфера.
У поточному сезоні Серж Гнабрі провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 8 результативних передач, часто діючи не лише на флангах, а й у ролі атакувального півзахисника.