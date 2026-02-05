Німеччина

Німецький вінгер підписав нову угоду до 30 червня 2028 року.

Мюнхенська Баварія офіційно оголосила про продовження контракту зі своїм нападником Сержем Гнабрі.

Попередня угода 30-річного футболіста завершувалася влітку цього року, що викликало численні чутки щодо його майбутнього. Втім, сторони дійшли згоди та пролонгували співпрацю до 30 червня 2028 року.

𝗢𝘂𝗿 𝗻𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 7️⃣ 𝗶𝘀 𝘀𝘁𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟴 🙌



FC Bayern and Serge Gnabry sign contract extension. ✍️



🔗 https://t.co/stBv237SWO pic.twitter.com/v7A6iBKLWA — FC Bayern (@FCBayernEN) February 5, 2026

Таким чином, Гнабрі проведе в складі мюнхенців щонайменше дев’ятий поспіль сезон. Наразі довші контракти з клубом у першій команді мають лише Мануель Ноєр та Йозуа Кімміх.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль наголосив на важливості гравця для команди:

"Серж Гнабрі виріс разом із Баварією і є одним із стовпів цієї команди — як на полі, так і в роздягальні. Він виграв із клубом усе й завжди прагне більшого. Він уособлює Баварію".

Сам футболіст також прокоментував підписання нової угоди, зазначивши, що почувається комфортно в клубі та в Мюнхені, а ключовими факторами стали команда, тренерський штаб, уболівальники й загальна атмосфера.

У поточному сезоні Серж Гнабрі провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 8 результативних передач, часто діючи не лише на флангах, а й у ролі атакувального півзахисника.