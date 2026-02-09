Україна

Колишня футболістка національної команди стала новою головною тренеркою синьо-жовтих і готуватиме команду до виступу в Лізі націй-2027 та відбору на ЧС-2027.

У Будинку футболу в Києві відбулося засідання Виконкому УАФ, на якому ухвалили рішення щодо нового наставника жіночої національної збірної України. Посаду головної тренерки обійняла Ія Андрущак.

Попередній керманич команди Володимир Пятенко завершив роботу після закінчення контракту наприкінці 2025 року. З особистих причин фахівець не продовжив співпрацю з УАФ.

Ія Андрущак — колишня гравчиня збірної України, яка провела 58 матчів за національну команду та відзначилася двома забитими м’ячами. У тренерській кар’єрі вона працювала з юнацькою командою Ворскли U-19 у 2023–2024 роках, ставши першою жінкою-тренеркою, яка очолила чоловічу команду в Україні. У 2025 році Андрущак очолила жіночий склад Ворскли.

Жіноча збірна України виступатиме в Лізі націй-2027, яка стане кваліфікацією до чемпіонату світу-2027 у зоні УЄФА. Суперницями синьо-жовтих у групі 3 Ліги А стануть Іспанія, Англія та Ісландія.

Перші матчі команда проведе вже на початку березня. 3 березня українки зіграють з Англією, а 7 березня — з Іспанією. Обидві зустрічі відбудуться в Антальї на стадіоні Мардан за підтримки Турецької футбольної федерації та за погодженням з УЄФА.

Календар матчів України у групі А3 відбору ЧС-2027:

03.03.2026 — Україна – Англія

07.03.2026 — Україна – Іспанія

14.04.2026 — Ісландія – Україна

18.04.2026 — Іспанія – Україна

05.06.2026 — Україна – Ісландія

09.06.2026 — Англія – Україна