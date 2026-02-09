Україна

Очільник Української асоціації футболу підтвердив, що Сергій Ребров продовжить роботу з національною командою щонайменше до завершення ЧС-2026.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився щодо майбутнього головного тренера національної збірної України Сергія Реброва. Коментар пролунaв під час пресконференції в Будинку футболу, де підбивали підсумки другого року роботи оновленої команди УАФ.

"Ми не розглядаємо заміну Сергія Станіславовича зараз, тому він спокійно може працювати. Його контракт діє до завершення чемпіонату світу 2026", — заявив Шевченко.

Сергій Ребров очолює збірну України з 2023 року. У відборі до ЧС-2026 синьо-жовті посіли друге місце у своїй групі та в березні зіграють у плейоф за путівку на мундіаль. У півфіналі українці зустрінуться зі Швецією, а в разі перемоги зіграють у фіналі з переможцем пари Польща — Албанія.

