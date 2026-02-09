Черговий гравець з Візели в Черкасах.
Абдул Авуду, Getty Images
09 лютого 2026, 17:55
Новачок черкаського ЛНЗ Абдул Авуду висловився після підписання орендної угоди з українським клубом.
«Передусім, хочу всім подякувати. Я дуже щасливий бути тут. З моменту мого прибуття партнери по команді проявляють до мене лише найкраще ставлення.
Зі свого боку я не буду казати, що я швидший за Проспера. Я порівнюю себе лише із собою. Проспер – мій друг. Він для мене як молодший брат. Ви і самі зможете порівняти, хто швидший.
Я тут лише кілька днів. Я дуже-дуже щасливий. Партнери по команді добре до мене ставляться. Я відчуваю себе на своєму місці. Мені подобається, як проходять тренування. Я думаю, що ми будемо лише прогресувати», — заявив Авуду.
Орендна угода Авуду з ЛНЗ розрахована до кінця поточного року. У черкащан є можливість подальшого викупу гравця.