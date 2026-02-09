Україна

Айдін приєднався до азербайджанського клубу на правах вільного агента.

Азербайджанська Зіря офіційно оголосила про підписання нападника рівненського Вереса Ерена Айдіна.

22-річний турецький футболіст приєднався до Орлів на правах вільного агента та підписав контракт, розрахований до кінця поточного сезону. Про це повідомила пресслужба клубу.

Перехід відбувся на тлі скандального відходу гравця з Вереса. Під час зимових зборів у Туреччині Айдін самовільно залишив розташування української команди та зник із поля зору керівництва й медичного штабу, не виходячи на зв’язок. Після цього його майбутнє в рівненському клубі фактично було вирішене.

Ерен Айдін приєднався до Вереса у вересні 2025 року, перейшовши у статусі вільного агента після виступів у системі Галатасарая. У складі рівнян він провів 11 матчів у всіх турнірах, відзначився одним забитим м’ячем та трьома результативними передачами.

Наразі Зіря посідає четверте місце в чемпіонаті Азербайджану. Свій наступний поєдинок команда проведе 14 лютого — вдома проти Карвана.