Нищівна перемога мюнхенців.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані висловився після розгромної перемоги над Гоффенгаймом (5:1) в поєдинку 21-го туру німецької Бундесліги.

«Ми поважаємо Гоффенгайм і знали, що це хороша команда, тому результат можна вважати позитивним. Ми не чекали від цього матчу чогось більшого і знаходимося там, де маємо бути. Тепер уся наша увага – на РБ Лейпциг. Ми завжди голодні до атаки, але, звісно, ​​потрібно шукати балансу.

Я маю великий досвід у подібних ситуаціях, коли в результаті можна щось виграти. Потрібно зберігати концентрацію. Неважливо, чи набрав ти три очки, зіграв добре чи погано – це потрібно одразу залишити позаду і наступного матчу знову віддати всі сили. Так іноді вдається зловити потік, ритм.

Рекорд по забитим голам в Бундеслізі? Наразі це не мій пріоритет. Звичайно, як Баварія, ми хочемо бути сильними в атаці та забивати багато голів – уболівальники цього також вимагають, поза сумнівом. Це сильна сторона нашої команди. Але мій пріоритет – завжди відчувати, що ми здатні забити будь-якої миті. І хлопці зараз роблять це просто чудово», – сказав Компані.

Зараз у Баварії 79 забитих мʼячів в чемпіонаті Німеччини. Рекорд — 101 гол за один сезон.