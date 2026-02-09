Україна

Кияни переграли Кудрівку та Іберію 1999 у закритому форматі.

Київське Динамо провело насичений ігровий день на зимових зборах у Туреччині, зігравши одразу два контрольні матчі. Спочатку "біло-сині" зійшлися з Кудрівкою, а згодом провели ще один спаринг — проти чинного чемпіона Грузії Іберії 1999. Обидва поєдинки відбулися у закритому форматі без трансляції.

Перший матч дня розпочався невдало для киян. Уже на 4-й хвилині Михайленко, намагаючись перервати простріл, фактично асистував Морозку, який відкрив рахунок. Динамо довго шукало шляхів до воріт суперника, і лише наприкінці першого тайму Буяльський був близький до того, щоб зрівняти рахунок, однак голкіпер Кудрівки врятував команду.

Після перерви "біло-сині" додали в інтенсивності. На 56-й хвилині Михайленко реабілітувався за помилку, влучно пробивши з лету у дальній кут — 1:1. А на 72-й хвилині Самба Діалло вирвав перемогу для Динамо, зорієнтувавшись на рикошет після удару Редушка. У підсумку — вольова перемога киян.

Динамо Київ – Кудрівка 2:1

Голи: Морозко, Михайленко, 56, Діалло, 72

Другий спаринг дня став серйознішим випробуванням — суперником виступив чинний чемпіон Грузії. Перший тайм минув без забитих м’ячів, але перед самою перервою Динамо втратило Дениса Попова, який отримав пряму червону картку. За домовленістю сторін у товариському матчі вилученого гравця дозволили замінити — на поле вийшов Владислав Захарченко.

Після перерви кияни реалізували свою перевагу. На 58-й хвилині Володимир Бражко відкрив рахунок ефектним ударом зі штрафного, а вже за десять хвилин Матвій Пономаренко подвоїв перевагу та забив свій перший м’яч на зимових зборах. Матч завершився впевненою перемогою Динамо з рахунком 2:0.

Динамо – Іберія 1999 2:0

Голи: Бражко, 58, Пономаренко, 68